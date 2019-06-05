2019-06-05T15:40:29+03:00
Общество

Шторм, ливень и град в ближайшие несколько часов обрушатся на Дагестан

Экстренное предупреждение распространило республиканское МЧС
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
На Дагестан обрушатся ливни с градом и шквальным ветромНа Дагестан обрушатся ливни с градом и шквальным ветром
Изменить размер текста:

В ближайшие несколько часов на Дагестан обрушатся сильный ливневый дождь, шквальный ветер и град. Экстренное штормовое предупреждение распространило управление МЧС по региону.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в министерстве по чрезвычайным ситуациям, ливень может начаться в ближайшие часы — вечером 5 июня.

— Во второй половине дня 5 июня, в ночь на 6 июня и весь этот день по районам республики местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. В горных районах прогнозируются град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. На малых реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и сход селей малого объема, — гласит экстренное сообщение.

При этом на территории республики сохранится тёплая погода. В среду столбики термометров поднимутся до +29 градусов тепла, а в четверг днём будет +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода Северный Кавказ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокурор Дагестана назначен прокурором Москвы
В первую неделю купального сезона на Ставрополье утонули несколько человек
Жительница КБР заплатила задаток за собственный дом
Отжимающийся в парке дедушка поразил молодежь в Северной Осетии
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
В Ставрополе осудили бывшего главного налогового инспектора
ЕСПЧ присудил компенсации семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Уважение к старшим: в КБР молодёжь переносит стариков через лужи
Почему в Чечне, Дагестане, КЧР, КБР так резко подорожала сотовая связь
Модель с огромными губами и грудью из Северной Осетии превратилась в Барби-негритянку
Рухнувший во время молитвы мост попал на видео
"Чеченский халк" сел в инвалидное кресло и снялся в социальном ролике
На Ставрополье поймали педофила
В Дагестане чиновники и доставщики пенсий похитили миллионы
В Георгиевске Ставропольского края за 57 млн благоустроят Площадь Победы
На Ставрополье пожарные спасли населенный пункт, оказавшийся в жару без воды
В Ставрополе под колеса иномарки попали две девушки
Назван следующий соперник Нурмагомедова после Порье
Опубликован официальный промо-ролик боя Хабиб-Порье
Лучший нападающий "Анжи" перешел в "Терек"
Ставропольский прыгун в воду взял две медали на Чемпионате России
После реконструкции в Пятигорске открыли парк
Суд арестовал банду полицейских-взяточников, покрывавших перевозки спирта в КБР
В Ставрополе две сестры попали под колеса "Лады"
Найдено тело трёхлетнего мальчика, потерявшегося на берегу реки в КБР
Пятигорск "утонул" после дождя
В Минводах из-за оставленной на плите кастрюли спасателям пришлось взбираться на многоэтажку