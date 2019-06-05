Шторм, ливень и град в ближайшие несколько часов обрушатся на Дагестан
В ближайшие несколько часов на Дагестан обрушатся сильный ливневый дождь, шквальный ветер и град. Экстренное штормовое предупреждение распространило управление МЧС по региону.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в министерстве по чрезвычайным ситуациям, ливень может начаться в ближайшие часы — вечером 5 июня.
— Во второй половине дня 5 июня, в ночь на 6 июня и весь этот день по районам республики местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. В горных районах прогнозируются град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. На малых реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и сход селей малого объема, — гласит экстренное сообщение.
При этом на территории республики сохранится тёплая погода. В среду столбики термометров поднимутся до +29 градусов тепла, а в четверг днём будет +28 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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