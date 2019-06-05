Прокурор Дагестана назначен прокурором Москвы

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-05T15:54:38+03:00

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Прокурор Республики Дагестан, советник юстиции 2 класса Денис Попов возглавит прокуратуру столицы. Предложенную Юрием Чайкой кандидатуру согласовала и одобрила Мосгордума. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

— Мною будет обеспечено системное и эффективное надзорное сопровождение реализации нацпроектов. Особое внимание мы уделим вопросам защиты прав предпринимателей, целевого расходования бюджетных средств, соблюдения требований законов в сфере ЖКХ и законодательства об охране окружающей среды, — пообещал во время собеседования с депутатами Денис Попов.

Учитывалось и то, что нынешний прокурор Дагестана работал на множестве разных постов в различных округах Москвы.

Напомним, что предшественник Попова Владимир Чуриков был уволен в декабре приказом Владимира Путина. Сейчас его обязанности исполняет Олег Манаков.

СПРАВКА «КП»

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. Работал тренером-преподавателем, руководил атлетической секцией подросткового клуба «Стимул». В 2000 году закончил юрфак Российской правовой академии Министерства юстиции РФ и стал сотрудником прокуратуры.

Уже через 5 лет, в 2005 году, стал заместителем Кузьминского межрайонного прокурора столицы. Ещё через год пошёл на следующее повышение — Попова назначили заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа. Продолжая работать, переводился из одного округа в другой, пока, в 2010 году не стал прокурором Центрального административного округа города Москвы.

После этого, в 2012 году, блестящего сотрудника прокуратуры перевели в Тульскую область, где он опять стал замом главы местной прокуратуры. В 2015 Денис Попов возглавил надзорное ведомство в Хакасии, а в феврале 2018 года назначен прокурором Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU