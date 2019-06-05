2019-06-05T16:24:29+03:00
Общество

Аэропорты Ставрополья сохранят старые имена

Ранее приказом президента России аэропортам в Ставрополе и Минводах присвоили имена полководца Александра Суворова и поэта Михаила Лермонтова
Евгения СОКОРЕВА
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Аэропорты Ставропольского края сохранят старые имена, несмотря на приказ президента Владимира Путина о присвоении аэропорту Минеральных вод имя поэта Михаила Лермонтова, а аэропорту Ставрополя - полководца Александра Суворова.

- Присвоение аэропортам имен выдающихся деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях, - говорится в сообщении на сайте Росреестра. - Согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов" аэропорты отнесены к географическим объектам. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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