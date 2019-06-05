2019-06-05T16:40:57+03:00
Общество

Ингушская делегация подпишет контракты на 6 млрд рублей на Петербургском форуме

Михаил ЮЖНЫЙ
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Делегация из республики Ингушетия готовится подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сразу шесть контрактов на сумму более 6 млрд рублей.

Должны быть подписаны соглашения по цифровизации экономики и энергетики региона, строительству новых тепличных агрокомплексов.

Об этой информации сообщила пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

- Будут подписаны соглашения с 'Корпорацией развития Северного Кавказа' и 'Агрокомбинатом Сунжа' о строительстве новых тепличных комплексов, а также с ООО 'Русалэнерго' - о проекте 'Цифровизация экономики и энергетики Республики Ингушетия'", - уточнили в ведомстве.

Оставшиеся четыре соглашения касаются развития энергетики республики с применением цифровых технологий, проведении обучающих программ для бизнеса, развитии закупочной деятельности и подготовке учителей для Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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