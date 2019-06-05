2019-06-05T16:59:08+03:00
Происшествия

Сель перекрыл федеральную дорогу в Домбай

Движение по автотрассе частично остановлено, ведутся работы по расчистке полотна
Андрей ЗОБОВ
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Движение по федеральной автодороге в Домбай частично приостановлено из-за селя, сошедшего с гор. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

— Сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену в 14:04 5 июня. Перекрытыми селем оказались 200 метров полотна федеральной автодороги «Черкесск – Домбай», в районе 77 километра. — говорится в сообщении экстренных служб.

Из-за ЧП почти всё дорожное полотно перекрыто, автомобили могут ехать лишь по одной полосе. Жителей и гостей республики просят временно воздержаться от поездок в этом направлении из-за пробок и опасности повторного схода селя.

— Над ликвидацией последствий происшествия работают 17 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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