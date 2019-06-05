Школьница вручила главе Минераловодского округа Благодарственное письмо

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-05T17:16:53+03:00

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Письмо подписано Дмитрием Смирновым - президентом Международной общественной организации «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова».

Поводом для этого стало участие воспитанницы минераловодского Центра дополнительного образования детей во Всероссийском конкурсе «Отечество», который проходил в Москве. Восьмиклассница Виктория Сухоносова из школы № 7 села Марьины Колодцы стала дипломантом и лауреатом конкурса, приняв участие в нескольких номинациях. В номинации «Военная история» Виктория представила работу по поисковому движению и заняла второе место.

Работа была посвящена 140-й танковой бригаде, погибшей при освобождении хутора Утренняя Долина 12 января 1943 года, и труду нашей землячки Надежды Григорьевны Махоты, увековечившей 90 имен солдат этой бригады. Братская могила советских танкистов хранит останки 370 человек. Всего на сегодняшний день благодаря поисковой деятельности имена 142 солдат увековечены, и работа продолжается. Кроме того, школьница сняла короткометражный фильм, посвященный подвигу танкистов, и стала лауреатом конкурса в номинации «Видеофильм».

Труд минераловодской школьницы оценили, в связи с чем выразили большую благодарность главе округа за оказанную поддержку в воспитании молодежи, которую и вручила сегодня Сергею Перцеву Виктория. В свою очередь, Сергей Юрьевич вручил Благодарственное письмо и цветы виновнице встречи, выразив надежду, что это не последний ее успех:

- Приятно видеть, что наши еще столь юные, но уже довольно сознательные минераловодцы стремятся узнать больше об истории своей малой родины и с честью представляют наш округ на таком уровне. Помощь и поддержка в патриотическом воспитании молодежи сегодня является одним из приоритетных направлений. Такие заслуги достойны поощрения, главное - продолжать двигаться в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU