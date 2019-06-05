Авария с мотоциклистом произошла в Ставрополе
С тяжелыми травмами мужчину забрали в больницу
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В Ставрополе 5 июня мотоциклиста "подрезал" водитель отечественной легковушки на улице Мира. Машина "ВАЗ 2107" поворачивала налево, не уступив дорогу.
- В результате ДТП водитель мотоцикла с тяжёлыми травмами доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края. - От фатальных последствий 28-летнего мужчину спас мотошлем. За рулём автомобиля находился 21-летний студент.
У обоих водителей взяли кровь на установление состояния опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU