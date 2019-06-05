2019-06-05T18:56:32+03:00
Происшествия

Авария с мотоциклистом произошла в Ставрополе

С тяжелыми травмами мужчину забрали в больницу
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 5 июня мотоциклиста "подрезал" водитель отечественной легковушки на улице Мира. Машина "ВАЗ 2107" поворачивала налево, не уступив дорогу.

- В результате ДТП водитель мотоцикла с тяжёлыми травмами доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края. - От фатальных последствий 28-летнего мужчину спас мотошлем. За рулём автомобиля находился 21-летний студент.

У обоих водителей взяли кровь на установление состояния опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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