Только 11 пляжей Ставрополья признали пригодными для купания
После проверки специалисты Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю опубликовали список мест, разрешенных для купания. В него вошли всего 11 водоемов. Рассказываем, где искупаться в Ставропольском крае летом-2019:
- Комсомольское озеро Ставрополя;
- базы отдыха "Газовик", "Дорожник", "Жемчужина" и зона отдыха "У Шатра" на Новотроицком водохранилище;
- акватория пруда "Холодный ручей" в селе Пелагиада;
- гостиничный комплекс "Золотые пески" и базы отдыха "Новоселицкрайгаз" и "Фортуна" на водохранилище "Волчьи ворота";
- пляж водохранилища "Волчьи ворота" в селе Новоселицкое;
- побережье водоёма детского лагеря "Золотой Колосок" в Благодарненском районе, хуторе Большевик.
ИСТОЧНИК KP.RU