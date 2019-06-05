2019-06-05T19:29:45+03:00
Общество

Только 11 пляжей Ставрополья признали пригодными для купания

Рассказываем, где искупаться в Ставропольском крае летом-2019
Евгения СОКОРЕВА
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После проверки специалисты Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю опубликовали список мест, разрешенных для купания. В него вошли всего 11 водоемов. Рассказываем, где искупаться в Ставропольском крае летом-2019:

- Комсомольское озеро Ставрополя;

- базы отдыха "Газовик", "Дорожник", "Жемчужина" и зона отдыха "У Шатра" на Новотроицком водохранилище;

- акватория пруда "Холодный ручей" в селе Пелагиада;

- гостиничный комплекс "Золотые пески" и базы отдыха "Новоселицкрайгаз" и "Фортуна" на водохранилище "Волчьи ворота";

- пляж водохранилища "Волчьи ворота" в селе Новоселицкое;

- побережье водоёма детского лагеря "Золотой Колосок" в Благодарненском районе, хуторе Большевик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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