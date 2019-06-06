2019-06-06T08:38:45+03:00
Происшествия

Ставропольские пожарные спасли от возгорания дом

Михаил ЮЖНЫЙ
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Ночной пожар переполошил жителей поселка Прогресс Кировского городского округа Ставрополья. На территории частного дома загорелась веранда, огонь от которой стал переходить на пристройку, а затем через летнюю кухню на жилой дом.

Огненные всполохи первыми заметили соседи, и, обеспокоившись случившимся, бросились спасать имущество людей, которые в это время гостили в другой деревне.

Обесточив частный дом от электричества и газа, спасатели отвели очевидцев на безопасное расстояние и приступили к тушению огня. Первым делом, они залили пламя в пристройке и кухне, внутри которых тлели вещи и мебель.

Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня по кровле на жилой дом. После огнеборцы в течение ещё двух часов разбирали и проливали тлеющие участки внутри выгоревших строений и не допуская его повторного воспламенения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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