2019-06-06T09:50:08+03:00
Происшествия

Преступник украл у жителя Ставрополя мобильник, ключи и автомобиль

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Ставрополя обратился 35-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что не обнаружил свой мобильный телефон, наличные деньги и ключи от автомобиля, а также самой машины.

Сумма причиненного ущерба составила около 140 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего. Ориентировка автомобиля передана всем нарядам ДПС.

В результате сотрудники Госавтоинспекции обнаружили авто в лесополосе вблизи села Кочубеевского. А оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель краевой столицы. В отделе полиции молодой человек пояснил, что похитил имущество заявителя, среди которых были и ключи от автомобиля, на котором впоследствии и скрылся.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски
Четыре человека пострадали в аварии «Приоры» и «Гранты» в Дагестане
Анатолий Кириенко: «У Северной Осетии большой потенциал для развития»
На Ставрополье раскрыли убийство мужчины
В ставропольском селе за 16 млн благоустроят площадь
В Дагестане нашли пропавшую 17-летнюю девушку
Ставропольские пожарные спасли от возгорания дом
Только 11 пляжей Ставрополья признали пригодными для купания
Авария с мотоциклистом произошла в Ставрополе
Школьница вручила главе Минераловодского округа Благодарственное письмо
Сель перекрыл федеральную дорогу в Домбай
Ингушская делегация подпишет контракты на 6 млрд рублей на Петербургском форуме
Аэропорты Ставрополья сохранят старые имена
Прокурор Дагестана назначен прокурором Москвы
Шторм, ливень и град в ближайшие несколько часов обрушатся на Дагестан
В первую неделю купального сезона на Ставрополье утонули несколько человек
Жительница КБР заплатила задаток за собственный дом
Отжимающийся в парке дедушка поразил молодежь в Северной Осетии
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
В Ставрополе осудили бывшего главного налогового инспектора
ЕСПЧ присудил компенсации семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии