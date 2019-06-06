Преступник украл у жителя Ставрополя мобильник, ключи и автомобиль

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-06T09:50:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ставрополя обратился 35-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что не обнаружил свой мобильный телефон, наличные деньги и ключи от автомобиля, а также самой машины.

Сумма причиненного ущерба составила около 140 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего. Ориентировка автомобиля передана всем нарядам ДПС.

В результате сотрудники Госавтоинспекции обнаружили авто в лесополосе вблизи села Кочубеевского. А оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель краевой столицы. В отделе полиции молодой человек пояснил, что похитил имущество заявителя, среди которых были и ключи от автомобиля, на котором впоследствии и скрылся.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU