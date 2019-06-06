2019-06-06T10:08:11+03:00
Происшествия

В Дагестане нашли пропавшую 17-летнюю девушку

Полицейские провели с Мухрисат Гаджидибировой профилактическую беседу
Андрей ЗОБОВ
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Мухрисат Гаджидибирову нашли. Фото: ГУ МВД по РДМухрисат Гаджидибирову нашли. Фото: ГУ МВД по РД
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В Махачкале нашли пропавшую вечером 5 мая 17-летнюю Мухрисат Гаджидибирову. Девушка просто забыла сообщить родным о своих планах, поэтому обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям.

— Девушка уже найдена. Один из старших родственников позвонил по номеру полицейских и рассказал, что ребенок у знакомых. Ничего страшного не произошло. Около 5:00 её уже вернули к родителям, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Однако оказалось, что родители подростка не знали о планах Мухрисат провести вечер и половину ночи у знакомых. Поэтому, испугавшись за жизнь дочери, обратились в полицию. Теперь девушку ждёт профилактическая беседа с полицейскими. Ей объяснят, что необходимо сообщать родственникам о своих планах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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