В ставропольском селе за 16 млн благоустроят площадь

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-06T10:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новоселицком селе Ставрополья по программе "Формирование комфортной городской среды" приведут в порядок Площадь Ленина.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта СК, на благоустройство потратят 16 млн рублей.

- В план работ включено обновление сцены, так как на площади проходят мероприятия, как сельского, так и районного уровня. Будут созданы теневые зоны отдыха и новая автомобильная парковка с уличными светильниками на солнечных батареях, - добавили в ведомстве. - В качестве ограждающих элементов парковки предусмотрена установка переносных бетонных полусфер и цветочных контейнеров.

Кроме того, на площади появятся новые скамейки, урны и фонари, а так же будет уложена тротуарная плитка. После ремонта территорию оживят озеленители.

ИСТОЧНИК KP.RU