2019-06-06T10:24:48+03:00
Происшествия

На Ставрополье раскрыли убийство мужчины

Тело нашли в Буденновске 28 мая
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае раскрыли убийство. Тело мужчины с травмами головы нашли 28 мая этого года на одном из пунктов приема цветного металла в Буденновске.

Как удалось установить следователям краевого СКР, преступление совершил 41-летний местный житель.

- По данным следствия, днем 27 мая текущего года подозреваемый, полагая, что приемщик металла мало заплатил за сданный им цветной металл, ударил его по голове отрезком металлической трубы. От полученной травмы мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый забрал находившиеся при потерпевшем 42 тысячи рублей и скрылся, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства.

По ходатайству следователя подозреваемого посадили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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