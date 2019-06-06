Анатолий Кириенко: «У Северной Осетии большой потенциал для развития»
Анатолий Кириенко, заместитель руководителя аппарата правительства РФ, прибыл с рабочим визитом в Северную Осетию.
Вячеслав Битаров поблагодарил Анатолия Кириенко за внимание к республике и готовность практическими действиями помочь в решении существующих проблем.
- Мы ощущаем это реальными делами: это наши новые школы, новые больницы, новые детские сады и новые дороги. Со своей стороны, хочу подтвердить и уверить, что все то, что делается для республики, всегда будет доходить до адресатов, программы все будут реализовываться, в том числе и национальные проекты, в которых республика участвует в полной мере, - сказал глава РСО - Алания.
Замруководителя аппарата правительства РФ обозначил задачи, которые нужно решать в приоритетном порядке.
- Фазу реализации национальных проектов очень важно держать на пульсе. У Северной Осетии действительно есть большой потенциал для того, чтобы развиваться дальше. Федеральная власть, конечно же, будет помогать, а региональная - исполнять те задачи, которые перед ней поставлены, - заключил Анатолий Кириенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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