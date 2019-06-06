Четыре человека пострадали в аварии «Приоры» и «Гранты» в Дагестане
В Дагестане на въезде в Махачкалу произошло столкновение «Приоры» и «Гранты». В аварии пострадали четыре человека, двое из них — дети. Жертв, к счастью, нет.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в главном управлении МВД по Республике Дагестан, авария произошла около полуночи 6 октября. Предварительно, виновником аварии считают 24-летнего водителя «Приоры», нарушившего ПДД. По его неосторожности два автомобиля столкнулись друг с другом и врезались в бетонное ограждение.
Авария с четырьмя пострадавшими в Дагестане.
В итоге в больницу попали четыре пассажира автомобилей. Это две женщины и двое детей: 9-летняя девочка и 11-летний мальчик. К счастью, серьёзных повреждений удалось избежать.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, которая позволит уточнить степень вины участков аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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