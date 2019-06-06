В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-06T11:47:09+03:00

Силовики нагрянули с обысками в комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Вечером в среду силовики нагрянули с обысками в комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан, произведена выемка документов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Обыски прошли в связи с подозрениями в коррупции. По некоторым сведениям, чиновники могли торговать землёй в природоохранных зонах, заповедных местах. Сейчас ведётся проверка этой информации, в документах следователи ищут подтверждение, — сообщил собеседник «КП».

На данный момент доподлинно известно, что из сотрудников комитета по лесному хозяйству задержан не был. Официальных комментариев по ситуации от МВД и Следственного комитета пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU