В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски
Вечером в среду силовики нагрянули с обысками в комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан, произведена выемка документов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.
— Обыски прошли в связи с подозрениями в коррупции. По некоторым сведениям, чиновники могли торговать землёй в природоохранных зонах, заповедных местах. Сейчас ведётся проверка этой информации, в документах следователи ищут подтверждение, — сообщил собеседник «КП».
На данный момент доподлинно известно, что из сотрудников комитета по лесному хозяйству задержан не был. Официальных комментариев по ситуации от МВД и Следственного комитета пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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