2019-06-06T11:47:09+03:00
Происшествия

В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски

Чиновники могли торговать землёй в природоохранных и заповедных зонах
Андрей ЗОБОВ
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Силовики нагрянули с обысками в комитет по лесному хозяйству Республики ДагестанСиловики нагрянули с обысками в комитет по лесному хозяйству Республики ДагестанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером в среду силовики нагрянули с обысками в комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан, произведена выемка документов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Обыски прошли в связи с подозрениями в коррупции. По некоторым сведениям, чиновники могли торговать землёй в природоохранных зонах, заповедных местах. Сейчас ведётся проверка этой информации, в документах следователи ищут подтверждение, — сообщил собеседник «КП».

На данный момент доподлинно известно, что из сотрудников комитета по лесному хозяйству задержан не был. Официальных комментариев по ситуации от МВД и Следственного комитета пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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