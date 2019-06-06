Сбербанк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-06T12:46:17+03:00

Авторитетный форум проходит в эти дни в Геленджике

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В Геленджике проходит XX Международный зерновой раунд «Рынок зерна - вчера, сегодня, завтра», организованный Российским Зерновым Союзом при поддержке Сбербанка. Российский зерновой рынок демонстрирует устойчивую позитивную динамику, реализация экспортного потенциала АПК требует опережающего развития финансовой инфраструктуры.

В рамках форума Сбербанк выступил в деловой программе и провёл сессию «Новые возможности и готовые решения для развития вашего бизнеса» для российских и международных зернотрейдеров, транспортно-логистических компаний, а также ведущих сельхозтоваропроизводителей страны.

Татьяна Крейтор, исполнительный директор управления развития бизнеса по отраслям ПАО Сбербанк:

- Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса - объем кредитного портфеля АПК составляет 1,1 трлн рублей. Развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства - наша приоритетная задача. Сбербанк активно развивает собственные аналитические центры отраслевой экспертизы, которые позволяют снижать операционные риски и увеличивать скорость взаимодействия с партнерами.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

- Юг России производит более 2/3 всей российской пшеницы. Объем кредитного портфеля Юго-Западного банка Сбербанка составляет 517 млрд рублей. Сельское хозяйство и пищевая промышленность - треть корпоративного кредитного портфеля. Развитая инфраструктура юга и выход к морю, создают предпосылки для стратегически важного направления - экспорта, где особенно можно выделить экспорт зерновых культур.

В этом году совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) Сбербанк открыл акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе своей online-платформы «Банк бизнес партнеров». Задача акселератора - помочь выйти на международные рынки потенциальным экспортерам и компаниям, желающим расширить географию и ассортимент поставок.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

- Вместе с нашими коллегами из РЭЦ мы проанализировали рынок экспортно-импортных поставок несырьевых товаров с применением Big Data и создали алгоритмы, позволяющие понять, кто из российских компаний мог бы заниматься экспортом, хотя раньше не осуществлял ВЭД. Проект «Экспорт АПК» только стартовал, 20 клиентов уже готовы экспортировать свои товары в Китай при нашем участии. Потенциальный экспорт предприятий ЮФО и СКФО очень высок.

На Юге и Северном Кавказе Сбербанк лидер среди банков по ВЭД. По итогам 1 квартала доля Сбербанка составила 25%, общий объем операций составил 1,3 млрд долларов.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

- Сейчас мы тестируем для партнеров из сферы АПК такие сервисы, как интеллектуальные системы контроля качества с/х продукции, системы диагностики работоспособности оборудования. Мы стараемся решать задачи, которые формирует современный рынок, создаем экосистему банка, в центре которой - бизнес.

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ИСТОЧНИК KP.RU