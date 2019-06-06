В Дагестане легковушка сорвалась в 15-метровый обрыв

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-06T12:47:02+03:00

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В Дагестане 20-летняя девушка погибла в автокатастрофе с сорвавшейся в обрыв легковушкой. Подробности происшествия «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

По данным полицейских, трагедия произошла 4 июня около 22:30. «Десятка» под управлением 49-летнего отца погибшей ехала по дороге «Махачкала — Верхний Гуниб». На 107 километре водитель совершил ошибку и не вписался в крутой поворот. В результате машина полетела в пропасть.

— Машина упала в обрыв с 15-метровой высоты. Находившаяся в авто 20-летняя пассажирка скончалась от полученных повреждений во время транспортировки в Хаджалмахинскую участковую больницу. Пострадавший водитель выжил, но находится в тяжёлом состоянии, — сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU