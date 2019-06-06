В Ставрополе на площади проведут "Фестиваль туризма"

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-06T12:55:30+03:00

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В Ставрополе на Александровской площади проведут "Фестиваль туризма". Мероприятие проходит в третий раз и в этом году в рамках III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Организует фестиваль городская администрация.

- В программе фестиваля: оздоровительные практики на свежем воздухе и тематические мастер-классы, шоу аниматоров и выступление уличных театров, интерактивные площадки, фотозоны, а также проведение бесплатных экскурсий по городу Ставрополю и его окрестностям, - рассказали в пресс-службе ставропольской администрации. - Главным событием фестиваля станет выставка-ярмарка туристских продуктов с розыгрышем туров.

ИСТОЧНИК KP.RU