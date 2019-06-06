В Ессентуках предъявили обвинение мужчине, забившему камнем любовницу

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-06T14:35:22+03:00

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В Ессентуках 25-летнему жителю, забившему камнем свою сожительницу, предъявили обвинение по статье "убийство". Об этом сообщает СКР Ставропольского края.

Житель Ессентуков забил любовницу камнем и уснул рядом с телом - видео СКР СК.

Как мы уже писали, 1 июня мужчина, напившись в баре, из ревности поссорился с 29-летней любовницей. Женщина покинула заведение, но парень ее догнал, жестоко избил ногами и нанес тяжелые травмы камнем. Удары сыпались даже после смерти несчастной.

Тело и убийцу нашли прохожие там же на улице утром. Всю ночь мужчина проспал рядом с погибшей. Вину задержанный не признавал, несмотря даже на улику в виде записи с камеры наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU