В Дагестане произошло ещё одно землетрясение

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-06T15:10:35+03:00

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В Дагестане произошло очередное землетрясение магнитудой 3,4. Об этом «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

— В 13:15 6 мая в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация от Дагестанского филиала Геофизической службы РАН. В сообщении говорилось, что в 12:40 на территории республики зафиксированы слабые колебания земной коры. Эпицентр землетрясения, предположительно, находился в Буйнакском районе, под селением Халинбекаул, на глубине 13 километров. Магнитура — 3,4, — говорится в сообщении.

Сообщений о повреждениях или жертвах природного катаклизма не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU