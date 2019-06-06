В Дагестане произошло ещё одно землетрясение
В Дагестане произошло очередное землетрясение магнитудой 3,4. Об этом «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.
— В 13:15 6 мая в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация от Дагестанского филиала Геофизической службы РАН. В сообщении говорилось, что в 12:40 на территории республики зафиксированы слабые колебания земной коры. Эпицентр землетрясения, предположительно, находился в Буйнакском районе, под селением Халинбекаул, на глубине 13 километров. Магнитура — 3,4, — говорится в сообщении.
Сообщений о повреждениях или жертвах природного катаклизма не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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