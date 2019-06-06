ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «Арнест»

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-06T15:47:02+03:00

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6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и президент АО «Арнест» (входит в ГК «Арнест») Алексей Сагал подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны намерены расширять взаимодействие в реализации различных проектов компании по производству парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии. В частности, ВТБ примет участие в реализации проекта по созданию на территории Ставропольского края современного экспортоориентированного производства алюминиевых аэрозольных баллонов. Проект состоит из двух очередей производства, общей мощностью 100 млн шт. в год. Планируемый срок выхода на производственную мощность - 2021 год.

- Сегодняшнее соглашение с крупнейшим производителем парфюмерно-косметической продукции в России и СНГ закрепляет наши совместные намерения по дальнейшему расширению сотрудничества. В настоящее время каждая вторая отечественная аэрозольная упаковка сделана на производственных площадках группы «Арнест». Уверен, реализация дальнейших проектов послужит не только развитию экспортного направления работы компании, но и отрасли химической продукции в целом, - отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

- ВТБ является нашим банком-партнером с 2012 года. За это время при его всесторонней поддержке мы уже реализовали несколько инвестиционных проектов по запуску новых линий по производству алюминиевых баллонов, соответствующих современным требованиям и нормам экологической безопасности. В том числе новый завод по производству жестяных баллонов в Тульской области. С расширением партнерства мы рассчитываем на дальнейшее эффективное развитие всех направлений деятельности нашей группы компаний, - прокомментировал президент АО «Арнест» Алексей Сагал.

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ИСТОЧНИК KP.RU