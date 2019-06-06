В Кочубеевском селе Ставрополья за 43,5 млн откроют новую зону отдыха

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-06T16:05:08+03:00

На ней появятся воркаут и скейт площадки

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В Кочубеевском селе Ставропольского края благоустроят "Центральный парк". На все работы выделили 43,5 млн рублей. Планируется строительство воркаут и скейт площадок.

- в поселке сейчас нет общественного пространства, ориентированного на разные возрастные группы со смешением активных и пассивных зон отдыха. К тому же, здесь находятся памятники, посвященные Великой Отечественной войне: братская могила воинов, павших в боях в годы войны и Могила Неизвестного солдата, - объясняют необходимость появления новой зоны отдыха в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и строительства СК.

Работы обещают провести в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU