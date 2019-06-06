2019-06-06T16:05:08+03:00
Общество

В Кочубеевском селе Ставрополья за 43,5 млн откроют новую зону отдыха

На ней появятся воркаут и скейт площадки
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото обновленного парка: пресс-служба Министерство дорожного хозяйства и строительства Ставропольского краяФото обновленного парка: пресс-служба Министерство дорожного хозяйства и строительства Ставропольского края
Изменить размер текста:

В Кочубеевском селе Ставропольского края благоустроят "Центральный парк". На все работы выделили 43,5 млн рублей. Планируется строительство воркаут и скейт площадок.

- в поселке сейчас нет общественного пространства, ориентированного на разные возрастные группы со смешением активных и пассивных зон отдыха. К тому же, здесь находятся памятники, посвященные Великой Отечественной войне: братская могила воинов, павших в боях в годы войны и Могила Неизвестного солдата, - объясняют необходимость появления новой зоны отдыха в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и строительства СК.

Работы обещают провести в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чечня и Ингушетии стали лидерами пол количеству новых предприятий в России
В компании «Россети Северный Кавказ» прошел День открытых дверей
Парни из Дагестана спасли дворняжку, 2 недели просидевшую в котловане в Ленинградской области
В Чечне устанавливают обстоятельства гибели женщины, упавшей с 12-го этажа
Северной Осетии предстоит освоить 5,5 млрд рублей, выделенных на реализацию нацпроектов
Во Владикавказе легковушка опрокинулась в кювет
На Ставрополье обидевшийся на тещу мужчина сжег жену
ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «Арнест»
В Дагестане произошло ещё одно землетрясение
В Ессентуках предъявили обвинение мужчине, забившему камнем любовницу
В Пятигорске закроют дороги из-за студвесны
В Северной Осетии ссора работников ресторана закончилась мордобоем
В Ставрополе на площади проведут "Фестиваль туризма"
В Дагестане легковушка сорвалась в 15-метровый обрыв
На Ставрополье машина сбила ребенка
Сбербанк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда
В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски
Четыре человека пострадали в аварии «Приоры» и «Гранты» в Дагестане