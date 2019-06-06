2019-06-06T16:42:48+03:00
Происшествия

На Ставрополье обидевшийся на тещу мужчина сжег жену

Следователи завели уголовное дело по статье "убийство"
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Подозреваемый. Фото: пресс-служба СКР СКПодозреваемый. Фото: пресс-служба СКР СК
Изменить размер текста:

В Изобильненском горокруге Ставропольского края местный житель подозревается в убийстве супруги. Подробности происшествия "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе регионального СКР:

- По версии следствия, вечером 2 июня текущего года мужчина после ссоры с тещей, обвинившей его в безделье и злоупотреблении алкоголем, облил бензином и поджог свою супругу. Мать женщины сбила пламя и вызвала скорую помощь, однако потерпевшая от полученных ожогов скончалась в больнице.

Подозреваемого решением суда взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чечня и Ингушетии стали лидерами пол количеству новых предприятий в России
В компании «Россети Северный Кавказ» прошел День открытых дверей
Парни из Дагестана спасли дворняжку, 2 недели просидевшую в котловане в Ленинградской области
В Чечне устанавливают обстоятельства гибели женщины, упавшей с 12-го этажа
Северной Осетии предстоит освоить 5,5 млрд рублей, выделенных на реализацию нацпроектов
Во Владикавказе легковушка опрокинулась в кювет
В Кочубеевском селе Ставрополья за 43,5 млн откроют новую зону отдыха
ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «Арнест»
В Дагестане произошло ещё одно землетрясение
В Ессентуках предъявили обвинение мужчине, забившему камнем любовницу
В Пятигорске закроют дороги из-за студвесны
В Северной Осетии ссора работников ресторана закончилась мордобоем
В Ставрополе на площади проведут "Фестиваль туризма"
В Дагестане легковушка сорвалась в 15-метровый обрыв
На Ставрополье машина сбила ребенка
Сбербанк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда
В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски
Четыре человека пострадали в аварии «Приоры» и «Гранты» в Дагестане