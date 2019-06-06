На Ставрополье обидевшийся на тещу мужчина сжег жену
Следователи завели уголовное дело по статье "убийство"
Подозреваемый. Фото: пресс-служба СКР СК
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В Изобильненском горокруге Ставропольского края местный житель подозревается в убийстве супруги. Подробности происшествия "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе регионального СКР:
- По версии следствия, вечером 2 июня текущего года мужчина после ссоры с тещей, обвинившей его в безделье и злоупотреблении алкоголем, облил бензином и поджог свою супругу. Мать женщины сбила пламя и вызвала скорую помощь, однако потерпевшая от полученных ожогов скончалась в больнице.
Подозреваемого решением суда взяли под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU