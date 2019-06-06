2019-06-06T17:02:25+03:00
Происшествия

Во Владикавказе легковушка опрокинулась в кювет

Пострадал только водитель
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места аварииФото с места аварииФото: СОЦСЕТИ
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В Северной Осетии машина опрокинулась в кювет. Сообщение о ЧП спасатели получили около 10.00 часов 6 июня. Уточнялось, что авария произошла в городе Владикавказ, Архонское шоссе, 4.

- По уточненной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2109" не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС. - В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший.

Специалисты устанавливают причину ДТП. О состоянии водителя ничего не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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