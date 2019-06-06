Северной Осетии предстоит освоить 5,5 млрд рублей, выделенных на реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-06T17:10:09+03:00

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До конца года органам исполнительной власти Северной Осетии предстоит освоить 5,5 млрд рублей на реализации основных мероприятий, предусмотренных национальными проектами, которые охватывают значимые направления жизнедеятельности. Эффективность работы регионов будут оценивать по мере достижения 141 индикативных показателей.

Такие данные прозвучали на совещании с руководителями министерств и ведомств, которое провели прибывший с рабочим визитом в республику замруководителя аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко и глава РСО - Алания Вячеслав Битаров.

Анатолий Кириенко отметил, что на региональном уровне следует выстраивать систему организационно-финансовых мер, нацеленных на реализацию национальных проектов. Немаловажную роль, по его мнению, играет разъяснительная и информационная работа с населением.

- Люди должны понимать, в чем состоит суть того или иного нацпроекта, и какие проблемы действительно удастся решить при его завершении, - сказал Анатолий Кириенко.

По информации министра экономического развития РСО - Алания Казбека Томаева, в рамках нацпроектов существенно увеличатся финансовые средства по ряду актуальных направлений. В частности, если в 2017 - 2018 годах на детское здравоохранение выделялось менее 400 млн рублей, то в текущем году ассигнования в эту сферу составят 766 млн рублей.

Для ликвидации накопленного экологического ущерба в республике проведут рекультивацию Фиагдонского и Унальского хвостохранилищ, что потребует более 600 млн рублей. Помощь государства бизнесу составила 164 млн рублей, что почти в пять раз больше, чем в предыдущие два года.

Участники совещания сосредоточились на вопросах, связанных с достижением показателей по некоторым национальным проектам - речь шла о жилищном строительстве, демографической ситуации, обеспечении населения республики качественной питьевой водой, повышении эффективности первичного звена медицинской помощи.

Как пояснил Анатолий Кириенко, в настоящее время готовятся предложения о том, чтобы расходы на составление проектно-сметной документации закладывать в сметную стоимость новых объектов. Таким образом, удастся снять нагрузку с региональных бюджетов. Завершая заседание, он призвал профильных министров к постоянным контактам с Департаментом проектной деятельности правительства РФ.

- Нужна постоянная информация о реализации национальных проектов, важно осознавать имеющиеся или возникающие риски по всем направлениям. Риски, которые есть, нужно нивелировать в самом начале пути. Если через два года возникнет ситуация, которая будет препятствовать выходу на площадку, то будет поздно что-либо исправлять. Показатели должны быть реальными, плановыми и достижимыми, - заключил Анатолий Кириенко.

ИСТОЧНИК KP.RU