В Чечне устанавливают обстоятельства гибели женщины, упавшей с 12-го этажа
В Чечне ведется проверка по распространенным в СМИ сведениям о гибели в Грозном женщины в результате ДТП 25 мая 2019 года. По заявлениям прессы, труп ее с целью сокрытия инсценировки самоубийства, якобы был сброшен из окна многоэтажки.
- В Грозном зарегистрировано сообщение о гибели 24 мая в результате падения с 12-го этажа многоквартирного дома жительницы села Серноводское 1963 года рождения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Чечни.
У следствия имеются видеозаписи, на которых женщина сама зашла в подъезд дома. Это опровергает данные о ее гибели в результате ДТП. Сейчас идет установление обстоятельств произошедшей трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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