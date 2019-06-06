В Чечне устанавливают обстоятельства гибели женщины, упавшей с 12-го этажа

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-06T17:21:00+03:00

В СМИ заявляли, что женщина была сбита на дороге, а затем сброшена из окна

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В Чечне ведется проверка по распространенным в СМИ сведениям о гибели в Грозном женщины в результате ДТП 25 мая 2019 года. По заявлениям прессы, труп ее с целью сокрытия инсценировки самоубийства, якобы был сброшен из окна многоэтажки.

- В Грозном зарегистрировано сообщение о гибели 24 мая в результате падения с 12-го этажа многоквартирного дома жительницы села Серноводское 1963 года рождения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Чечни.

У следствия имеются видеозаписи, на которых женщина сама зашла в подъезд дома. Это опровергает данные о ее гибели в результате ДТП. Сейчас идет установление обстоятельств произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU