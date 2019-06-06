Парни из Дагестана спасли дворняжку, 2 недели просидевшую в котловане в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-06T17:29:59+03:00

К животному спустился один из смельчаков [видео]

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Парни из Дагестана спасли дворняжку в поселке Стеклянном Ленинградской области. Они сами выложили в сеть видео, на котором выручают собаку из беды:

Парни из Дагестана спасли дворняжку, 2 недели просидевшую в глубокой яме в поселке Ленинградской области.

Как видим, животное сидит на дне котлована и даже не пытается выбраться. Оно и понятно: со слов героев ролика, бедняжка пробыла в глубокой яме около 2 недель. Обессиленную дворняжку поэтому решили поднимать на поверхность, предварительно обвязав веревкой вокруг туловища. И чтобы это проделать, один из смельчаков рискнул спуститься к бродяжке.

Операция по спасению прошла без эксцессов. Благодарное животное не стало рычать и вырываться из рук спасителей. И потом даже осталась пообедать:

Фото: соцсети

Добрый поступок высоко оценили на родине героев:

- Молодцы!. Я всегда говорю - мир не без добрых людей! - прокомментировали видео пользователи из Республики Дагестан. - Долгих лет жизни вам.

ИСТОЧНИК KP.RU