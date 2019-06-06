В компании «Россети Северный Кавказ» прошел День открытых дверей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-06T17:51:52+03:00

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Деловая площадка Дня открытых дверей, организованного компанией «Россети Северный Кавказ» в рамках Дня российского предпринимательства, собрала более 20 представителей малого и среднего бизнес-сообщества из Москвы, Казани, Пятигорска, Зеленограда, а также органов исполнительной власти субъектов СКФО и общественных организаций.

Впервые традиционное мероприятие энергокомпании прошло в расширенном формате и представило возможность для неформального общения заинтересованным сторонам: поставщикам услуг и продукции, потенциальным партнерам. Выставочная экспозиция с техническими инновациями отечественных производителей - еще одно новшество организаторов Дня открытых дверей.

Приветствуя собравшихся в зале, заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Алексей Чернов обратил особое внимание на необходимость обсудить последние изменения в законодательстве РФ в части закупочной деятельности. При этом акцент был сделан на переходе компании к новому формату проведения этой процедуры, а также тесном сотрудничестве с отечественными производителями.

Так, в первом квартале текущего года практически вся продукция для электросетевого комплекса «Россети Северный Кавказ» приобретена у субъектов малого и среднего бизнеса, что составило 99,75% от общего объема произведенных закупок. Широкие возможности открывает перед компанией присоединение к единой Программе партнерства с субъектами малого и среднего бизнеса ПАО «Россети», куда уже входит 357 предприятий.

В настоящее время компанией «Россети Северный Кавказ» разработана Программа повышения качества закупочной деятельности, предусматривающая ее ежегодный мониторинг по конкретным критериям.

В рамках Дня открытых дверей прошли презентации используемой в электросетевом комплексе продукции отечественных производителей. Впервые на выставочной площадке «Россети Северный Кавказ» были представлены самые современные приборы и системы АСКУЭ. Как пояснил технический директор ООО «Милур ИС» (г. Зеленоград, Подмосковье) Андрей Куприянов, предприятие намерено участвовать в закупочных процедурах энергокомпании, предлагая приборы учета нового поколения для установки в рамках цифровой трансформации сетей.

Специально для демонстрации в рамках Дня открытых дверей технический специалист ООО «СКБ электротехнического приборостроения» Константин Муравин привез из Санкт-Петербурга приборы контроля высоковольтных выключателей, микрометры и миллиомметры, разработанные конструкторским бюро и запущенным в производство. Директор по развитию региона АО «НПО «Стример» Юрий Бочаров продемонстрировал самые современные устройства защиты от перенапряжений и ударов молний, чем вызвал неподдельный интерес у специалистов.

Участники Дня открытых дверей подчеркнули значимость таких встреч, высказав готовность укреплять сотрудничество и развивать деловые контакты.

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ИСТОЧНИК KP.RU