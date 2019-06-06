Чечня и Ингушетии стали лидерами пол количеству новых предприятий в России
В прошлом году в России было открыто более 290 тысяч предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тысяч компаний.
Число закрывшихся за год предприятий в нашей страны, по данным экспертов. значительно превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах Российской Федераци общее количество новых предприятий превысило число закрывшихся.
Самый большой прирост по числу фирм регистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний в России — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось только 594.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»