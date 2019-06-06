2019-06-06T18:33:54+03:00
Общество

Чечня и Ингушетии стали лидерами пол количеству новых предприятий в России

Михаил ЮЖНЫЙ
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В прошлом году в России было открыто более 290 тысяч предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тысяч компаний.

Число закрывшихся за год предприятий в нашей страны, по данным экспертов. значительно превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах Российской Федераци общее количество новых предприятий превысило число закрывшихся.

Самый большой прирост по числу фирм регистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний в России — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось только 594.

ИСТОЧНИК KP.RU

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