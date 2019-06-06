2019-06-06T19:20:53+03:00
Общество

КЧР внедрит новый кадровый стандарт для экономического роста

Михаил ЮЖНЫЙ
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Соглашение о внедрении в Карачаево-Черкесской Республике регионального стандарта кадрового обеспечения на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесской Республики с Агентством стратегических инициатив, - уточнили в пресс-службе. - Соглашение касается развития профессиональных сообществ и рабочих кадров и введения кадрового стандарта.

Как отметили в пресс-службе, новый стандарт позволит повысить инвестиционную привлекательность республики за счет высококвалифицированных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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