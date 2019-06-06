Секту "Свидетели Иеговы" разгромили в Дагестане

6 Июнь 22:04 2019-06-06T22:04:48+03:00

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Управление Федеральной службы безопасности отчиталось о закрытии 15 ячеек религиозной организации "Свидетели Иеговы", признанной в России экстремистской. По данным ведомства, в рамках операций задержаны руководители секты, занимавшиеся вербовкой новых прихожан и прошедшие обучение за рубежом.

- Собрание членов секты проходили законспирировано, на них "проповедниками" секты раздавалась пропагандистская литература экстремистского толка, - сообщили в УФСБ по республике. - Вовлечению в секту подвергались в том числе дети. Руководители секты проходили обучение за рубежом, оттуда же получали финансирование, методическую литературу, которая в большом количестве изъята при обысках у членов организации.

Против руководителей секты возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистского сообщества".

ИСТОЧНИК KP.RU