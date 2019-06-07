На Ставрополье ищут мошенника, представляющегося полицейским
В полицию обратилась 58-летняя жительница поселка Советское Руно Ставропольского края с заявлением о мошенничестве.
Женщина сообщила, что на ее мобильный телефон поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший рассказал, что её сын задержан за хранение и употребление наркотив и потребовал 50 тысяч рублей за освобождение парня.
Женщина тут же перевела на озвученный банковский счет затребованную сумму денег. Позже потерпевшей позвонил сын, тогда и выяснилось, что вся эта история придумана злоумышленником. Следователем было возбуждено уголовное дело. Сейчас установление личности злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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