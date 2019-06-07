Власти Дагестана отказались спасать "Анжи"

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-07T09:25:30+03:00

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Власти Дагестана не собираются поддерживать деньгами разорившийся махачкалинский футбольный клуб "Анжи". Об этом в интервью ТАСС сказал глава Дагестана Владимир Васильев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

- Бизнесмен, который его поддерживал, сейчас пока никакого финансового решения проблемы так и не нашел. Что же будет дальше с эти футбольным клубом? Что будет, то и будет! - рассказал Владимир Васильев СМИ. - Мы же займемся развитием детского и юношеского футбола в республике. Есть у нас в Дагестане спортивные школы - вот их мы должны деньгами поддержать, развивать и готовить там новых специалистов.

Как сказал Васильев, известный махачкалинский клуб в свое время "был сразу раскручен, создан резко, рванул быстро, мощно, но дальше не был финансово обеспечен".

Сейчас общая сумма футбольных долгов "Анжи" превысила сумму в 90 млн рублей. По итогам чемпионата России сезона-2018/19 "Анжи" также вылетел из РФПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU