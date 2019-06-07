Осудили одного из причастных к убийству директора ставропольского ликёро-водочного завода

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-07T09:59:06+03:00

Еще одного преступника до сих пор разыскивают

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Ставропольского края прошел суд над Астемиром Коваленко, обвинявшемся в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Это он в 2017 году вместе с двумя подельниками - оба до сих пор в розыске, убил и обезглавил директора ставропольского ликёро-водочного завода "Аполлонское" Геворка Базиняна и участвовал в покушении против него и супруги, проходивших свидетелями по делу об особо крупном мошенничестве.

- С Коваленко было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР СК.

Напомним, что осенью 2017 года разыскиваемый сегодня Азамат Бозиев при пособничестве осужденного Астемира Коваленко и еще не последовавшего под суд Алексея Олейникова угрожали следователям из-за возбужденного дела о мошенничестве. А 9 сентября того же года для устрашения Базиняна и жены, проходящих по делу свидетелями, бросили к ним во двор боевую ручную гранату РГН. Но супруги тогда не пострадали.

Поэтому уже 13 октября 2017 года преступники решились на зверское убийство. В Новопавловске на заброшенной промзоне Бозиев при пособничестве Коваленко и Олейникова застрелил Геворка Базиняна из самодельным способом переделанного пистолета. Тело затем вывезли в лесополосу и обезглавили, а оружие выбросили в водоем.

- Уголовное дело в отношении Олейникова выделено в отдельное производство и рассматривается в суде. Предварительное следствие в отношении Бозиева и установление его местонахождения продолжается, - уточнили в СКР Ставрополья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следователи узнали, кто и зачем обезглавил директора ликёро-водочного завода на Ставрополье

Геворк Базинян был зверски убит в 2017 году, а голову предпринимателя правоохранители так и не нашли (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU