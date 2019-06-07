В Дагестане задержаны лидеры секты "Свидетели Иеговы"

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-07T10:05:21+03:00

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В Дагестане раскрыто 15 ячеек запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщили в управлении ФСБ региона.

Выяснилось, что несколько лет члены этих ячеек тайно собирались для изучения экстремистской литературы и распространения идеологии своей деструктивной организации. Также практиковались выезды сектантов за границу для встречи с зарубежными эмиссарами, в ходе которых адептами получалось финансирование и рекомендации.

Полицией Дагестана задержаны руководители секты, специально обученные в зарубежных центрах и вербовавшие новых членов в республике.

У сектантов изъято большое количество пропагандистской литературы, использовавшейся для вовлечения жителей республики, в том числе и детей, в противоправную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU