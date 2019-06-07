Сбербанк поддержит развитие республик Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-07T11:25:11+03:00

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Во встрече также приняли участие заместители министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, Игорь Кошин и вице-президент Сбербанка Михаил Чачин. Обсуждались вопросы комплексного взаимодействия по социально-экономическому развитию регионов Северного Кавказа, реализации инвестиционных проектов, поддержке малого и среднего бизнеса.

- Хочу поблагодарить Сбербанк за поддержку в решении актуальных для региона задач. Чрезвычайно важной для Северного Кавказа является тема развития предпринимательства. На сегодняшний день малому и среднему бизнесу принадлежит крупнейшая доля экономики субъектов СКФО, ряд вопросов развития бизнеса требует особого внимания: оказание инфраструктурной поддержки, содействие в обеспечении сбыта продукции, и, безусловно, повышение доступности льготного финансирования для реализации инвестиционных проектов. Другим актуальным вопросом является реализация проекта по безналичным платежам на территории Северо-Кавказского федерального округа, который позволит достичь таких положительных эффектов, как повышение безопасности расчетных операций и уменьшение числа финансовых преступлений, а также снижение затрат на управление наличностью, - сказал Сергей Чеботарёв.

На Северном Кавказе безналичные операции составляют менее 10% от общего объема транзакций, в то время как в среднем по России этот показатель находится на уровне 40% (данные ЦБ РФ). В настоящее время в СКФО при поддержке Сбербанка реализуются проекты «Безналичные республики». Подписанные дорожные карты позволяют поэтапно реализовывать комплекс мероприятий по развитию безналичных сервисов и платежной инфраструктуры во всех республиках Северного Кавказа.

С прошлого года Юго-Западный банк и региональные органы власти успешно реализуют пилотный проект в Дагестане, что позволило по итогам 2018 года существенно увеличить объемы безналичных операций: по эквайрингу - 173%, по платежам - 164%, по зарплатным проектам - 128%. Высокие темпы сохраняются и в 2019 году. В рамках соглашений о сотрудничестве с регионами Северного Кавказа выстроены многолетние партнёрские отношения для социально-экономического развития территорий. С 2010 по 2019 годы в СКФО при финансировании Сбербанка реализовано 77 крупных проектов объемом более 46 млрд рублей. В настоящее время в рассмотрении 12 потенциальных инвестиционных проектов объемом 20 млрд рублей.

- Мы готовы расширять наше взаимодействие в формировании Стратегии развития регионов, а также оказывать необходимое содействие не только на уровне кредитования, но и разработки успешных финансовых моделей бизнеса, чтобы предоставить подходящие коробочные решения или продукты. Дополнительно банк готов создавать новые компетенции на уровне органов управления и внедрять цифровые решения во всех сферах деятельности региона, - отметил Евгений Титов.

Сбербанк, являясь крупнейшим налогоплательщиком, перечислил в 2018 году 4,4 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты СКФО. На текущий момент объем кредитов, предоставленных бюджетам субъектов и муниципальных образованиям СКФО, составляет более 5 млрд рублей.

Кстати

Проекты, реализация которых позволила оказать ощутимое влияние на увеличение валового регионального продукта, создание новых рабочих мест и новой налогооблагаемой базы: «Агро-плюс» (Ставропольский край), «Чеченцемент» (Чеченская Республика), «Овощи Юга» (Кабардино-Балкарская республика), «Казачий хутор» (Северная Осетия (Алания).

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ИСТОЧНИК KP.RU