В Ставрополе наградили газовиков, спасших тонущих детей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-07T11:32:22+03:00

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В Ставрополе наградили газовиков из Петровского района, спасших 21 мая тонущих детей. Геннадий Деревянко, Сергей Морозов и Виктор Брыкалов в тот день устраняли утечку газа на дамбе местного пруда и увидели барахтающихся в воде мальчиков. Мужчины незамедлительно бросились на помощь и вытянули ребят на берег. Как потом выяснилось, дети увидели в воде черепаху и решили ее поймать.

- Владимир Владимиров назвал газовиков "героями нашего времени", - говорят в пресс-службе администрации Пятигорска. - Ставропольчане могут по праву гордиться храбрым поступком земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU