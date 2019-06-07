На автовокзале Ставрополя без вести пропал мужчина

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-07T12:23:46+03:00

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В Ставрополе разыскивают без вести пропавшего Александра Еременко 1958 года рождения. В полицию обратилась жена мужчины, которая рассказала, что супруг 30 мая из города Лабинска прибыл на центральный автовокзал Ставрополя, однако до настоящего времени домой не вернулся и его местонахождение неизвестно.

- Ориентировка с приметами мужчины передана всем патрульным экипажам полиции и оперативным сотрудникам, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого МВД. - Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (8652) 56-02-17, 8 (8652) 30-48-09, либо 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU