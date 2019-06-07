На Ставрополье за задержку зарплаты завели уголовное дело на директора завода в Светлограде
С мая 2017 по январь 2019 года не оплачивался труд 24 работников
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В Ставропольском крае завели уголовное дело против директора АО "Светлоградский маслоэкстракционный завод" города Светлограда.
- По данным следствия, с мая 2017 по январь 2019 года руководством предприятия не выплачивалась заработная плата 24 работникам. Общая сумма задолженности по выплате зарплаты составила свыше 8 миллионов рублей, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР.
Правоохранители принимают меры для устранения задолженности по ЗП перед сотрудниками предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU