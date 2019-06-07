В Дагестане три человека стали жертвами лобовой аварии
Три человека получили повреждения различной степени тяжести в лобовом столкновении на трассе «Кавказ» в Дагестане. Причиной аварии, предварительно, стала неосторожность одного из водителей, выехавшего на «встречку».
— Авария произошла 6 июля около 21:00 на 781 километре федеральной автодороги «Кавказ». 42-летний житель села Корек Хасавюртовского района республики на «Ладе» выехал на полосу встречного движения, врезался в Mercedes C180 под управлением 36-летнего жителя Махачкалы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан
В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажиры с различными телесными повреждениями помещены в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы. Обстоятельства произошедшего и степень вины участников аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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