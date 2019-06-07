2019-06-07T12:57:29+03:00
Происшествия

В Дагестане три человека стали жертвами лобовой аварии

С тяжёлыми травмами они попали в Республиканскую клиническую больницу
Андрей ЗОБОВ
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Три человека получили повреждения различной степени тяжести в лобовом столкновении на трассе «Кавказ» в Дагестане. Причиной аварии, предварительно, стала неосторожность одного из водителей, выехавшего на «встречку».

— Авария произошла 6 июля около 21:00 на 781 километре федеральной автодороги «Кавказ». 42-летний житель села Корек Хасавюртовского района республики на «Ладе» выехал на полосу встречного движения, врезался в Mercedes C180 под управлением 36-летнего жителя Махачкалы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан

В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажиры с различными телесными повреждениями помещены в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы. Обстоятельства произошедшего и степень вины участников аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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