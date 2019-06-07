В Ставрополе устроят продажу дешевых местных продуктов

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-07T13:39:01+03:00

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В Ставрополе 8 июня пройдет уже ставшая традиционной "Ярмарка выходного дня". В этот раз рынок развернется в Юго-Западном районе города. Торговлю будут вести с 8:00 до 16:00 по адресу улица 45-я Параллель, 26.

- Местные производители представят широкий ассортимент сезонной продукции. Например, клубнику на ярмарку привезут из Труновского района, а помидоры - из Изобильного. Также можно будет приобрести огурцы, капусту, лук, морковь, различную зелень, мед, колбасные изделия и бакалейные товары. Жителей столицы края приятно удивят цены, которые будут ниже, чем в среднем по городу, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации Ставрополя.

Полный график ярмарок в Ставрополе в июне 2019 года, а также информацию, как до них добраться, смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU