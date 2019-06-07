2019-06-07T13:39:01+03:00
Общество

В Ставрополе устроят продажу дешевых местных продуктов

Ярмарка развернется в Юго-западном районе города
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе 8 июня пройдет уже ставшая традиционной "Ярмарка выходного дня". В этот раз рынок развернется в Юго-Западном районе города. Торговлю будут вести с 8:00 до 16:00 по адресу улица 45-я Параллель, 26.

- Местные производители представят широкий ассортимент сезонной продукции. Например, клубнику на ярмарку привезут из Труновского района, а помидоры - из Изобильного. Также можно будет приобрести огурцы, капусту, лук, морковь, различную зелень, мед, колбасные изделия и бакалейные товары. Жителей столицы края приятно удивят цены, которые будут ниже, чем в среднем по городу, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации Ставрополя.

Полный график ярмарок в Ставрополе в июне 2019 года, а также информацию, как до них добраться, смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане
«ЕвроХим» вложит 2,5 миллиарда долларов в новые производства
Смеющийся Кадыров-музыкант попал на видео
В Москве поймали наркоманку со Ставрополья, скрывавшуюся от полицейских 17 лет
Дирижер Валерий Гергиев из Северной Осетии стал послом на ЧЕ-2020 по футболу
Ошибка в материале про убийство подполковника ФСИН в КБР
Глава Ставрополя признался, что из-за пробок в студвесну жена "перестала ворчать"
Газовик в Северной Осетии попался на мошенничестве
В Дагестане три человека стали жертвами лобовой аварии
На Ставрополье за задержку зарплаты завели уголовное дело на директора завода в Светлограде
На автовокзале Ставрополя без вести пропал мужчина
На Ставрополье осудили экс-инспектора УФСИН
В Ставрополе наградили газовиков, спасших тонущих детей
Сбербанк поддержит развитие республик Северного Кавказа
В Ставрополе после ДТП с фурой мотоциклист попал в реанимацию
В Ингушетии построят цирк с голографическими животными
Дважды пойманный на преступлениях глава Дербентского района арестован
В Дагестане задержаны лидеры секты "Свидетели Иеговы"
Осудили одного из причастных к убийству директора ставропольского ликёро-водочного завода
Власти Дагестана отказались спасать "Анжи"
На Ставрополье ищут мошенника, представляющегося полицейским
В Дагестане осудили торговавшего наркотиками военного
Секту "Свидетели Иеговы" разгромили в Дагестане