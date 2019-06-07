Газовик в Северной Осетии попался на мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-07T13:32:45+03:00

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В Северной Осетии завели уголовное дело по статье "мошенничество" на представителя газовой организации.

- Сотрудница абонентской газовой службы, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение жителя Владикавказа, сообщив, что в приборе учета газа в его квартире есть недочеты и нужно составить акт о выявленных нарушениях со штрафом, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД. - Но контролер пояснила, что может не составлять акт за денежное вознаграждение.

Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Аферистку задержали с поличным при передаче денег. Устанавливаются другие возможные случаи подобного мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU