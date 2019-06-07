Глава Ставрополя признался, что из-за пробок в студвесну жена "перестала ворчать"

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-07T15:20:28+03:00

Андрей Джатдоев опубликовал любопытный пост у себя на странице в Instagram

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Глава Ставрополя Андрей Джатдоев решил подвести итоги трех дней проведения III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

У себя на странице в Instagram он написал, что город переживает огромную нагрузку, но успешно справляется. Только концерты "звезд" российской эстрады и открытие фестиваля посещали за вечер не меньше 300 тысяч человек. Джатдоев отметил даже, что лично поэтому следил, как временно закрывают дороги, когда подземный переход у площади Ленина не вмещал в себя поток пешеходов

А еще глава Ставрополя порассуждал об изменениях в ритме городской жизни и заявил, что некоторым может и не нравится, как молодежь шумно веселится до середины ночи, но обратной дороги в "провинциальный городишко" нет.

- Не уверен, что это понравится большинству горожан! Кстати, моя жена уже перестала ворчать из-за пробок. Ну а сегодня - добро пожаловать на Владимирскую площадь. Эпицентр городских событий сегодня там! Потусим? Пятница ведь! - продолжил мысль Андрей Джатдоев.

Напомним, 7 июня в Ставрополе на Владимирской площади выступят Willy William и David Vendetta. Концерт начнется в 20.00 и будет идти 2 часа.

ДНЕВНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДВЕСНЫ В СТАВРОПОЛЕ:

День первый:

Дневник Международной Студвесны в Ставрополе: тысячи студентов со всего мира и грандиозная церемония открытия 00:00 00:00

День второй:

День второй: Макс Барских, студентки-красавицы и видеоролики Шахназаряна 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU