Глава Ставрополя признался, что из-за пробок в студвесну жена "перестала ворчать"
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев решил подвести итоги трех дней проведения III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".
У себя на странице в Instagram он написал, что город переживает огромную нагрузку, но успешно справляется. Только концерты "звезд" российской эстрады и открытие фестиваля посещали за вечер не меньше 300 тысяч человек. Джатдоев отметил даже, что лично поэтому следил, как временно закрывают дороги, когда подземный переход у площади Ленина не вмещал в себя поток пешеходов
А еще глава Ставрополя порассуждал об изменениях в ритме городской жизни и заявил, что некоторым может и не нравится, как молодежь шумно веселится до середины ночи, но обратной дороги в "провинциальный городишко" нет.
- Не уверен, что это понравится большинству горожан! Кстати, моя жена уже перестала ворчать из-за пробок. Ну а сегодня - добро пожаловать на Владимирскую площадь. Эпицентр городских событий сегодня там! Потусим? Пятница ведь! - продолжил мысль Андрей Джатдоев.
Напомним, 7 июня в Ставрополе на Владимирской площади выступят Willy William и David Vendetta. Концерт начнется в 20.00 и будет идти 2 часа.
ДНЕВНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДВЕСНЫ В СТАВРОПОЛЕ:
День первый:
Дневник Международной Студвесны в Ставрополе: тысячи студентов со всего мира и грандиозная церемония открытия
День второй:
День второй: Макс Барских, студентки-красавицы и видеоролики Шахназаряна
ИСТОЧНИК KP.RU