2019-06-07T14:58:26+03:00
Общество

Дирижер Валерий Гергиев из Северной Осетии стал послом на ЧЕ-2020 по футболу

Генеральный директор Мариинского театра будет представлять Санкт-Петербург
Евгения СОКОРЕВА
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Решением вице-премьера Ольги Голодец генеральный директор Мариинского театра, известный дирижёр родом из Северной Осетии Валерий Гергиев стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020 по футболу.

Соответствующую почетную грамоту деятелю культуры вручили на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.

Валерий Гергиев высоко оценил доверие и пообещал поспособствовать проведению еще и культурной программы на чемпионате Европы.

Предстоящий чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран Европы на 12 стадионах. А Россия же в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и один из четвертьфиналов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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