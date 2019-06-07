В Москве поймали наркоманку со Ставрополья, скрывавшуюся от полицейских 17 лет

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-07T15:18:36+03:00

Все это время преступница кочевала по регионам России под разными именами

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В Благодарненском городском округе Ставропольского края возобновили производство уголовного дела против женщины, которая в 2002 году продала 3 отрезка полимерной пленки с опием и во время предварительного следствия сбежала, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск. На протяжении 17 лет преступница кочевала по России, будучи в бегах.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального МВД, поймали женщину в Московской области в одной из квартир.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что всё это время женщина меняла адреса проживания, переезжая из региона в регион, и представлялась чужими именами, - сказали в ведомстве. - В настоящее время производство по уголовному делу возобновлено, задержанная передана инициатору розыска. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU