2019-06-07T16:04:58+03:00
Общество

Смеющийся Кадыров-музыкант попал на видео

Глава Чечни дал урок музыки полуфиналисту "Ты супер!" Юсупу Алиеву
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Видео уже посмотрели 15 тысяч пользователейВидео уже посмотрели 15 тысяч пользователейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни дал урок музыки полуфиналисту музыкального конкурса "Ты супер!" на НТВ Юсупу Алиеву. Видео со смеющимся Рамзаном Кадыровым с инструментом дечиг пондар выложил на странице в Instagram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров:

Смеющийся Кадыров взял в руки дечиг пондар.

Ролик попал в сеть за подписью:

- Ну, все, друзья мои! Теперь у нашей юной звезды Юсупа Алиева новый УЧИТЕЛЬ музыки... Теперь, как вы все понимаете, у талантливого полуфиналиста всероссийского вокального конкурса "ТЫ-СУПЕР" в будущем нет ни малейших шансов на... ПОРАЖЕНИЕ (пунктуация и орфография сохранены).

Видео уже посмотрели 15 тысяч пользователей.

Напомним, что ранее за отличный результат в творческом состязании на ТВ подростку от общественного фонда имени Ахмата Кадырова подарили квартиру в Грозном.

Наша гордость Юсуп Алиев!.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане
«ЕвроХим» вложит 2,5 миллиарда долларов в новые производства
В Москве поймали наркоманку со Ставрополья, скрывавшуюся от полицейских 17 лет
Дирижер Валерий Гергиев из Северной Осетии стал послом на ЧЕ-2020 по футболу
Ошибка в материале про убийство подполковника ФСИН в КБР
Глава Ставрополя признался, что из-за пробок в студвесну жена "перестала ворчать"
Газовик в Северной Осетии попался на мошенничестве
В Ставрополе устроят продажу дешевых местных продуктов
В Дагестане три человека стали жертвами лобовой аварии
На Ставрополье за задержку зарплаты завели уголовное дело на директора завода в Светлограде
На автовокзале Ставрополя без вести пропал мужчина
На Ставрополье осудили экс-инспектора УФСИН
В Ставрополе наградили газовиков, спасших тонущих детей
Сбербанк поддержит развитие республик Северного Кавказа
В Ставрополе после ДТП с фурой мотоциклист попал в реанимацию
В Ингушетии построят цирк с голографическими животными
Дважды пойманный на преступлениях глава Дербентского района арестован
В Дагестане задержаны лидеры секты "Свидетели Иеговы"
Осудили одного из причастных к убийству директора ставропольского ликёро-водочного завода
Власти Дагестана отказались спасать "Анжи"
На Ставрополье ищут мошенника, представляющегося полицейским
В Дагестане осудили торговавшего наркотиками военного
Секту "Свидетели Иеговы" разгромили в Дагестане