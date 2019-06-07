Смеющийся Кадыров-музыкант попал на видео

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-07T16:04:58+03:00

Видео уже посмотрели 15 тысяч пользователей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Глава Чечни дал урок музыки полуфиналисту музыкального конкурса "Ты супер!" на НТВ Юсупу Алиеву. Видео со смеющимся Рамзаном Кадыровым с инструментом дечиг пондар выложил на странице в Instagram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров:

Смеющийся Кадыров взял в руки дечиг пондар.

Ролик попал в сеть за подписью:

- Ну, все, друзья мои! Теперь у нашей юной звезды Юсупа Алиева новый УЧИТЕЛЬ музыки... Теперь, как вы все понимаете, у талантливого полуфиналиста всероссийского вокального конкурса "ТЫ-СУПЕР" в будущем нет ни малейших шансов на... ПОРАЖЕНИЕ (пунктуация и орфография сохранены).

Видео уже посмотрели 15 тысяч пользователей.

Напомним, что ранее за отличный результат в творческом состязании на ТВ подростку от общественного фонда имени Ахмата Кадырова подарили квартиру в Грозном.

Наша гордость Юсуп Алиев!.

ИСТОЧНИК KP.RU