Смеющийся Кадыров-музыкант попал на видео
Глава Чечни дал урок музыки полуфиналисту музыкального конкурса "Ты супер!" на НТВ Юсупу Алиеву. Видео со смеющимся Рамзаном Кадыровым с инструментом дечиг пондар выложил на странице в Instagram министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров:
Смеющийся Кадыров взял в руки дечиг пондар.
Ролик попал в сеть за подписью:
- Ну, все, друзья мои! Теперь у нашей юной звезды Юсупа Алиева новый УЧИТЕЛЬ музыки... Теперь, как вы все понимаете, у талантливого полуфиналиста всероссийского вокального конкурса "ТЫ-СУПЕР" в будущем нет ни малейших шансов на... ПОРАЖЕНИЕ (пунктуация и орфография сохранены).
Видео уже посмотрели 15 тысяч пользователей.
Напомним, что ранее за отличный результат в творческом состязании на ТВ подростку от общественного фонда имени Ахмата Кадырова подарили квартиру в Грозном.
Наша гордость Юсуп Алиев!.
ИСТОЧНИК KP.RU