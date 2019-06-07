«ЕвроХим» вложит 2,5 миллиарда долларов в новые производства

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-07T15:59:27+03:00

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Крупнейший частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности Андрей Мельниченко на Петербургском международном экономическом форуме рассказал «Российской газете» о планах развития компании «ЕвроХим». На проходящем в Северной столице международном экономическом форуме сегодня прошла церемония торжественного запуска производства аммиака - масштабного инвестпроекта, реализованного Группой «ЕвроХим» в г. Кингисеппе Ленинградской области. В преддверии этого значимого события самый активный частный «несырьевой» инвестор Андрей Мельниченко поделился планами дальнейшего развития компании, а также рассказал о подходах к организации природоохранной деятельности и реализации политики социальной ответственности в регионах присутствия принадлежащих ему ЕвроХима, СУЭК и СГК. Самым важным, пожалуй, является то, что инвестиционная активность Группы сохраняется на высоком уровне. В ближайших планах компании - реализация на площадке Кингисеппа двух новых проектов по строительству комплекса по производству аммиака и карбамида, а также производства метанола. Суммарная стоимость создания новых предприятий - 2,5 млрд долларов, а их производственные мощности составят соответственно 1,5 и 1,7 млн тонн продукции в год. И это при том, что «ЕвроХим» продолжает строительство калийных комбинатов в Пермском крае («Усольский калийный комбинат») и Волгоградской области («ЕвроХим-ВолгаКалий»), общий объем вложений в которые на сегодняшний день оценивается в 7 млрд долл. Активно реализуются инвестпроекты и на других заводах Группы. Так, в конце прошлого года на предприятии «Новомосковский «Азот» в Тульской области введено в строй первое в России производство карбамида с серой. На Юге страны, на «Невинномысском Азоте», расположенном в промышленной столице Ставрополья, в декабре 2017 года началась опытно-промышленная эксплуатация производства сверхчистой пищевой углекислоты. Кстати, здесь же, в городе химиков, «ЕвроХимом» была построена первая и пока единственная в России установка по производству меламина. А в ближайших планах компании - строительство на базе «Невинномысского Азота» современного производства нитрата калия. При этом столь активная инвестиционная политика включает в себя и природоохранное направление. Экология в деятельности принадлежащих господину Мельниченко компаний является важнейшим аспектом: новые производства создаются по наилучшим возможным на сегодняшний день технологиям, а имеющиеся - модернизируются с привлечением всё тех же НДТ. Там же, на ПМЭФ, гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев отметил, что только в 2018 году компания вложила в экологические проекты 2,138 млрд рублей. Не меньшее внимание уделяется благотворительным проектам. Одно из направлений деятельности - это дать детям в городах присутствия компаний возможности, которые они бы имели, живя в большом городе. Например, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает центры детского научного и инженерно-технического творчества, где ученики 5-11-х классов могут бесплатно получить углубленное образование по естественнонаучным направлениям: математика, физика, химия и т. д. Новые возможности развития создает и программа «ЕвроХима» по формированию комфортной городской среды. В ее рамках, например, компания выделила в Невинномысске на ремонт спорткомплекса «Олимп» 385 млн руб., а ранее участвовала в формате государственно-частного партнерства в строительстве в городе химиков ледового дворца.

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ИСТОЧНИК KP.RU