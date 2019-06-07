2019-06-07T16:11:14+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане

Местные жители напуганы частотой сейсмособытий
Андрей ЗОБОВ
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Каспийском море, на территории ДагестанаЗемлетрясение магнитудой 5,5 произошло в Каспийском море, на территории ДагестанаФото: Архив "КП"
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В Дагестане произошло очередное землетрясение, на этот раз магнитуда достигла 5,5. Местные жители напуганы частотой подземных толчков.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан, новое сейсмособытие произошло 7 июня в 8:27.

— От Дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук поступила информация о том, что на территории республики зафиксированы колебания земной коры. Предположительно эпицентр в 80 км восточнее от города Дербент в акватории Каспийского моря. На глубине 29 километров произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Сообщений о разрушениях не поступало — эпицентр, к счастью, находился в море. Однако это уже четвёртое землетрясение, произошедшее на территории республики за последние две недели. Такая частота подземных толчков беспокоит местных жителей. В социальных сетях люди беспокоятся о том, что будет, если землетрясение подобной силы произойдёт не в море, а на суше.

В прошлый раз, из-за толчков магнитудой 3,4, в домах местных жителей осыпалась штукатурка и потрескались стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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