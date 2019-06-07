2019-06-07T16:56:30+03:00
Общество

В Дагестане среди школьных учителей нашли наркоманов и уголовников

Таких преподавателей уволили по статье
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане детей учили наркоманы и уголовникиВ Дагестане детей учили наркоманы и уголовникиФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуроры нашли в Акушинском районе Дагестана среди учителей нашли наркоманов и уголовников. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В ходе провекри выявлены факты осуществления педагогической деятельности в школах 4 лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за совершение преступлений против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, — говорится в сообщении.

По просьбе «КП» в прокуратуре уточнили, что учителя-уголовники привлекались по статьям «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «хулиганство».

— В соответствии с трудовым кодексом РФ лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности не могут преподавать в образовательных учреждениях. Представления об устранении нарушений вынесены в адрес директоров «Акушинской СОШ № 3», «Усишинского многопрофильного лицея», «Тантынской СОШ», «Цунимахинской ООШ». После чего учителей уволили по статье, — резюмировали в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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